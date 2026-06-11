Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi gün? 2026 Türkiye Dünya Kupası maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt ararken; karşılaşmanın tarihi, Türkiye saatiyle başlama zamanı, stadyumu ve Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü merak ediliyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabındaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Avustralya-Türkiye maçının tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde.
Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabındaki ilk sınavını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya karşısında verecek. Avustralya-Türkiye maçı, Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.
Karşılaşmaya Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki grup serüvenine bu mücadeleyle başlayacak.
Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının yayın hakları TRT’de olacak. Bu kapsamda Avustralya-Türkiye maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması öngörülüyor.
Türkiye’nin Dünya Kupası grup fikstürü
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maç takvimi netleşti. Türkiye, ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldikten sonra Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.
- Avustralya-Türkiye: 14 Haziran 2026 Pazar, 07.00
- Türkiye-Paraguay: 20 Haziran 2026, 06.00
- Türkiye-ABD: 26 Haziran 2026, 05.00
Türkiye, grup etabındaki son maçını ev sahibi ABD karşısında oynayacak. Bu karşılaşmayla ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki fikstürü tamamlanmış olacak.
Türkiye - Avustralya maçına Venezuelalı hakem
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynayacağı mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver’da oynanacak mücadelenin hakemi de açıklandı. FIFA’nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela’nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Perulu Kevin Ortega olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu’ndan Michael Orue oturacak.
Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz milli takım kafilesinden ayrılıyor
A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Teknik Direktör Montella'nın kararıyla Arizona’daki milli takım kampından ayrılacak.
Ay-yıldızlı ekip ise yerel saatle 10.00, TSİ 20.00'de Arizona'dan Vancouver'a uçacak. A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta TSİ 04.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı.
Ay-Yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.