Yeni fiyatlandırma, YouTube'un Türkiye pazarındaki abonelik politikalarında son dönemin en dikkat çekici güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor.





Kullanıcılar, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve diğer Premium ayrıcalıkları için artık daha yüksek ücret ödeyecek.