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YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte 2026 güncel abonelik ücretleri

YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte 2026 güncel abonelik ücretleri

11:2211/06/2026, Perşembe
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YouTube Premium aboneliklerinin Türkiye ücretlerine zam geldi. Gerçekleştirilen zam sonrasında YouTube Premium Lite aboneliğinin Türkiye ücreti aylık 49,99 TL’den 79,99 TL’ye çıkarıldı. Standart Premium aboneliği aylık 79,99 TL’den 119,99 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 52,99 TL’den 79,99 TL’ye çıkarıldı.

YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zam oranı %60'a kadar çıkıyor.

YouTube, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirketin güncellediği tarifeyle birlikte bireysel, Lite ve öğrenci paketlerinin fiyatları önemli ölçüde arttı.



Bugünden itibaren kullanıcılar yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirilmeye başlanırken, zamlı tarifeler dijital abonelik harcamalarını da yukarı çekecek.


İşte yeni fiyatlar:

YouTube Premium Bireysel: 79,99 TL → 119,99 TL

YouTube Premium Lite: 49,99 TL → 79,99 TL

YouTube Premium Öğrenci: 52,99 TL → 79,99 TL

Yeni fiyatlandırma, YouTube'un Türkiye pazarındaki abonelik politikalarında son dönemin en dikkat çekici güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor.


Kullanıcılar, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve diğer Premium ayrıcalıkları için artık daha yüksek ücret ödeyecek.

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