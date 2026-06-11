Meksika - Güney Afrika | Canlı izle - Canlı sonuç

FIFA 2026 Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden Meksika sahasında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası bu akşam başlıyor. Ev sahibi üç ülkeden biri Meksika, A grubu ilk maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
Mexico City Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sampaio yönetecek.
İki ekip, Dünya Kupası tarihinde daha önce yalnızca 2010 Güney Afrika'daki açılış maçında karşı karşıya gelirken, o mücadelede kazanan çıkmamış ve skor 1-1 olmuştu.
Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılış maçlarına ev sahipliği yapan Mexico City Stadı, 2026 turnuvasıyla birlikte bir ilke imza atacak. Efsane stat, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış karşılaşmasına sahne olan ilk stadyum unvanını elde edecek.
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.
Güney Afrika: Williams, Modiba, Okon, Mbokazi, Mudau, Mokoena, Sithole, Mofokeng, Zwane, Appollis, Foster.