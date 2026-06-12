FIFA 2026 Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi ülke Meksika sahasında Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Aztekler, 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Turnuvaya üç puanla başlayan Meksika'nın gollerini 9. dakikada Julian Quinones ile 67. dakikada Raul Jimenez attı.

Raul Jimenez'in gol sonrası yaşadığı sevinç.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Güney Afrika'da Sithole 50. dakikada, Zwane 83. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Meksika'da Montes 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Meksika gruptaki bir sonraki karşılaşmada Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Güney Afrika'nın rakibi ise Çekya olacak.

STADYUM KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılış maçlarına ev sahipliği yapan Mexico City Stadı, 2026 turnuvasıyla birlikte bir ilke imza attı. Efsane stat, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış karşılaşmasına sahne olan ilk stadyum unvanını elde etti.

Karşılaşma öncesinde açılış seremonisi düzenlendi.





MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners





MAÇTAN DAKİKALAR

5' Meksika etkili geldi. Raul Jimenez'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Williams gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

9' Güney Afrika'nın savunmadan çıkarken yaptığı hata pahalıya mal oldu. Gallardo'nun kaptığı topu önünde bulan Quinones, ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

⚽️ 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Quinones'ten geldi!



pic.twitter.com/ujBppiEPh1 — SPOR (@yenisafakspor) June 11, 2026

45' Güney Afrika beraberlik golüne çok yaklaştı. Mbokazi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Rangel başarılı bir kurtarışa imza attı.

45+4' İlk yarının uzatma bölümünde Meksika farkı artırma fırsatı yakaladı. Gutierrez'in ceza sahasından yaptığı vuruş hedefi bulmadı.

İKİNCİ YARI

47' İkinci yarıya baskılı başlayan Meksika'da Fidalgo, rakipten kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerledi ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

50' Güney Afrika sahada 10 kişi kaldı. Sithole, ceza sahası yayı önünde Alvarado'ya yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67' Alvarado'nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte boş kalan Raul Jimenez, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve Meksika'yı rahatlatan golü kaydetti: 2-0.

84' VAR incelemesinin ardından rakibinin yüzüne hamle yaptığı gerekçesiyle Zwane kırmızı kart gördü. Güney Afrika 9 kişi kaldı.

👀 Güney Afrika'yı 9 kişi bırakan pozisyon.



pic.twitter.com/rj1gGhcnVX — SPOR (@yenisafakspor) June 11, 2026

90+2' Meksika'da Montes, ceza sahası dışında rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.





MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇ SONUCU





MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ

Meksika - Güney Afrika maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Meksika tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı.

Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.





- Dünya Kupası marşı ilk kez seslendirildi

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi.

Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı.

Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.





- Meksikalılar tribünleri doldurdu

Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı.

Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.





- Maradona ve Pele unutulmadı

Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.





- Yeni maç önü seremonisi yapıldı

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi.

Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu.

Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.



