Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı açıldı mı? İşte sevk tarihleri

Bakaya kalan yükümlüler için statü bilgisi





Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlüler için ayrıca bir statü uyarısı yapıldı.





7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri bulunmadan tabi oldukları celp ve sevk döneminde bakaya kalan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecek.





Ağustos 2026 askerlik yerleri için sonuçların 30 Temmuz 2026’da e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Yükümlüler, sevk tarihlerini ve sınıflandırma bilgilerini MSB’nin e-Devlet hizmetleri üzerinden takip edebilecek.