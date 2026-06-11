"BİRİNCİ YARIYIL YAPACAĞIZ"

Türkiye gazetesine konuşan Tekin, önümüzdeki yıl birinci yarıyıl için ara tatil yapacaklarını ikinci yarıyıl için ise ara tatilin Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk düşeceğini kaydetti.





Tekin, konuya ilişkin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.