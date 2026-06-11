Erzurum hava durumu: Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Erzurum’un kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok ilçede yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum'da hangi ilçelerde sağanak yağış var?

Valilikten yapılan açıklamada; Yakutiye, Horasan, Narman, Olur, Şenkaya, Uzundere, Aziziye, Palandöken, Aşkale, İspir, Oltu, Pasinler, Tortum, Pazaryolu ve Köprüköy ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.