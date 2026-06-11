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Erzurum hava durumu: Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyardı

Erzurum hava durumu: Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyardı

13:5911/06/2026, الخميس
Yeni Şafak
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Erzurum Meteoroloji hava durumu
Erzurum Meteoroloji hava durumu

Erzurum’da etkili olan yağış kent merkezi başta olmak üzere il genelinde zaman zaman yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum Valiliği, il genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Peki Erzurum'da hangi ilçelerde sağanak yağış var? İşte detaylar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Erzurum’un kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok ilçede yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum'da hangi ilçelerde sağanak yağış var?

Valilikten yapılan açıklamada; Yakutiye, Horasan, Narman, Olur, Şenkaya, Uzundere, Aziziye, Palandöken, Aşkale, İspir, Oltu, Pasinler, Tortum, Pazaryolu ve Köprüköy ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

#Erzurum
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