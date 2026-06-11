Karadeniz'de tehlike çanları çalıyor: Uzman isim 'sessiz ölüm salgını' diyerek 4 ili işaret etti

Her yıl Türkiye'de 600 ila bin kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, daha fazla kişinin ise boğulma tehlikesi geçirerek son anda kurtulduğunu söyledi. Boğulma vakalarının en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görüldüğünü ifade eden Özkaya, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz kıyılarında riskin arttığını vurguladı.

4 ile uyarı

Özellikle hafta sonlarında Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Samsun ve Karadeniz sahillerine geldiğini kaydeden Özkaya, "Hafta içinin stresini çocukları ve aileleriyle atmak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman dalgalı ve rüzgarlı hava şartlarını göz ardı ederek denize giriyor. Bu durum ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor" dedi.

"Ters akıntı en iyi yüzücüyü bile sürükleyebilir"

Karadeniz'de sık görülen RIP akıntısının büyük risk oluşturduğunu belirten Özkaya, "Karadeniz tabanında oluşan ters akıntılar, en iyi yüzücüyü bile denizin içine çekebilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir. Son yıllarda hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, sertleşen hava akımları, rüzgar ve dalga oluşumunu artırarak denizi daha tehlikeli hale getiriyor" diye konuştu.

Boğulmaların çoğu zaman sessiz gerçekleştiğine dikkat çeken Özkaya, İngiltere Kraliyet Ulusal Filika Enstitüsü'nün (RNLI) verilerine göre insanların boğulmanın filmlerdeki gibi gürültülü ve fark edilir şekilde gerçekleştiğini düşündüğünü ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu söyledi.

"Sessiz önlenebilir ölüm salgını"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişinin boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özkaya, "Bu ölümlerin yaklaşık 82 bini 14 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu da her gün 650'den fazla kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. DSÖ bu nedenle boğulmaları 'sessiz önlenebilir ölüm salgını' olarak tanımlıyor" şeklinde konuştu.

"Boğulma dakikalar içinde ölüme neden olabiliyor"

Boğulmanın özellikle çocuklar ve gençler için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Özkaya, "Suya kolayca düşüp çıkmakta zorlandıkları için 1-4 yaş grubu en büyük risk altında bulunuyor. Boğulma dakikalar içinde ölüme neden olabiliyor. Kurtulan kişilerde ise beyin hasarı dahil ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hayati uyarılar

Prof. Dr. Şevket Özkaya, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için şu tavsiyelerde bulundu:

"Su kenarında asla yalnız bulunulmamalı, cankurtaran bulunan bölgelerde aile ve arkadaşlarla birlikte yüzülmeli. Çocuklar su kenarında mutlaka yetişkin gözetiminde olmalı. Suya düşen veya yüzerken yorulan kişiler panik yapmadan sırt üstü durarak yardım istemeli. Böyle bir durumla karşılaşanlar ise yüzebilen bir cismi kişiye doğru atmalı. Kıyıdan fazla uzaklaşılmamalı, boyu aşan derinliklere girilmemeli ve sahile paralel yüzülmeli."



