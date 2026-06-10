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Karadeniz'de gerginlik: Panama ve Barbados bayraklı iki ticari gemiye saldırı

Karadeniz'de gerginlik: Panama ve Barbados bayraklı iki ticari gemiye saldırı

23:2910/06/2026, Çarşamba
IHA
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Karadeniz’de iki ticari gemiye saldırı
Karadeniz’de iki ticari gemiye saldırı

Ukrayna Limanlar İdaresi, Karadeniz’deki seyrüsefer koridorunda ilerleyen Panama ve Barbados bayraklı iki ticari geminin saldırıya uğrayarak hasar gördüğünü açıkladı. Metal ve tahıl taşıyan gemilerden birinde yangın çıktığı ancak kısa sürede söndürüldüğü belirtilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı ve gemilerin yollarına devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Limanlar İdaresi, seyrüsefer koridorunda hareket eden Panama ve Barbados bayraklı iki ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemilerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada gemilerden birinin Ukrayna ihracatı açısından kritik öneme sahip Odessa Limanı’na metal yüküyle geldiği, diğerinin ise tahıl taşıdığı ve limandan ayrıldığı sırada hedef alındığı aktarıldı.


Açıklamaya göre; gemilerden birinde yangın çıktı, ancak mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, her iki gemi de yolculuğuna devam etti.

Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırıların Rus insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Kiper,
"Düşman, Odessa bölgesini terörize etmeye devam ediyor ve Ukrayna deniz koridorunun işleyişini bozmayı amaçlıyor"
dedi.

Oleh Kiper ayrıca, Rus İHA’larının Odessa bölgesinin güneyine birkaç dalga halinde saldırılar düzenlediğini, sivil hedeflerin ve enerji altyapısının vurulduğunu da söyledi.


Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.



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