Lübnan'a yönelik saldırıların ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Arapça mesaj

"İsrail'in kuzey sınırından, Lübnan Cumhurbaşkanı (Joseph Avn) ve Lübnan halkına barış elini uzatıyorum. Ancak Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak İran'ın, Hizbullah'ın ve terör örgütlerinin etkisinden uzak kalması gerekiyor."