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Lübnan'a yönelik saldırıların ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Arapça mesaj

Lübnan'a yönelik saldırıların ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Arapça mesaj

18:2610/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail ordusunun saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan ile barış istediğini ileri sürdü
İsrail ordusunun saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan ile barış istediğini ileri sürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 köy için tahliye tehdidinde bulunup hava saldırıları düzenlemesinin ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sınır hattından Arapça bir video yayımladı. Güneydeki bombardımanlarda 17 kişi hayatını kaybederken Herzog, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan halkına barış eli uzattığını iddia ederek ülkenin İran etkisinden uzak durması gerektiğini savundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 köy için saldırı tehdidinde bulunup, saldırı düzenlemesinin ardından Isaac Herzog, Lübnan sınırı yakınlarında çektiği ve Arapça konuştuğu bir video yayımladı.

Herzog,
"İsrail'in kuzey sınırından, Lübnan Cumhurbaşkanı (Joseph Avn) ve Lübnan halkına barış elini uzatıyorum. Ancak Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak İran'ın, Hizbullah'ın ve terör örgütlerinin etkisinden uzak kalması gerekiyor."
ifadesini kullandı.


"Lübnan'ın geleceğinin Beyrut'ta belirlenmesi gerekiyor"

Hayalinin Beyrut'u ziyaret etmek olduğunu ve bunun hala geçerliliğini koruduğunu savunan Herzog,
"Ancak bunun için Lübnan'ın geleceğinin Tahran'da değil Beyrut'ta belirlenmesi gerekiyor."
diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetmişti.



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