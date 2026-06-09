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Trump'ın açıklamasının ardından Basra Körfezi'nde hareketlilik

Trump'ın açıklamasının ardından Basra Körfezi'nde hareketlilik

22:589/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşılık vereceğiz" açıklamasından sonra ABD'nin yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi'nde görüldü
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşılık vereceğiz" açıklamasından sonra ABD'nin yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi'nde görüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşılık vereceği açıklamasının ardından orduya ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde görüldüğü aktarıldı.

"Flight Radar" verilerine göre, ABD ordusuna ait bazı yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'ndeki hareketliliği dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın
"İran'a karşılık vereceğiz"
açıklaması sonrası ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi ve çevresinde uçuş yaptığı görüldü.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek,
"ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir."
demişti.


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