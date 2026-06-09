Lübnan-Fransa hattında 'İsrail müzakeresi': Avn ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Fransa'nın her alanda Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avn ise Fransa'nın ülkesinin içinden geçtiği zorlu süreçte Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.