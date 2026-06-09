Lübnan-Fransa hattında 'İsrail müzakeresi': Avn ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Lübnan ve Fransa Cumhurbaşkanları, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD arabuluculuğundan yürütülen Lübnan-İsrail arasındaki müzakere adımları ele aldı. Görüşmede, sınır hattındaki askeri hareketliliğin sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu masaya yatırıldı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durumun yanı sıra
"askeri gerilimin sona erdirilmesi, Lübnan topraklarında yeniden sükunet ve istikrarın sağlanması amacıyla"
ABD arabuluculuğundan yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinin seyri değerlendirildi.
"Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"
"Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"
Macron, Fransa'nın her alanda Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Avn ise Fransa'nın ülkesinin içinden geçtiği zorlu süreçte Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.
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