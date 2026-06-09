İsrail sınırında güvenlik tedbiri: Hizbullah üniformalı şahıs saldırı düzenledi iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından sızan bir kişinin İsrail tarafında görev yapan askerlerine ateş açtığını iddia edildi. İsrail askerlerinin ateşe ateşle karşılık verdiği ve şahsın öldürüldüğü kaydedildi.