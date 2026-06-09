İsrail sınırında güvenlik tedbiri: Hizbullah üniformalı şahıs saldırı düzenledi iddiası

İsrail ordusu, Lübnan sınırından çitleri geçerek ülkeye sızan bir şahsın İsrail askerlerine saldırdığını iddia etti. Açıklamada, Hizbullah'a ait bir askeri üniforma giyen şahsın öldürüldüğü belirtilirken yerleşimcilere evden çıkmama uyarısı yapıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından sızan bir kişinin İsrail tarafında görev yapan askerlerine ateş açtığını iddia edildi. İsrail askerlerinin ateşe ateşle karşılık verdiği ve şahsın öldürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, olayda yaralanan İsrail askerinin olmadığı ileri sürülerek başka sızma ihtimallerine karşı bölgeye insansız hava araçlarının yönlendirildiği aktarıldı.
İsrail'e sızdığı iddia edildi
Sınırın doğu kısmındaki İsrail yerleşimleri Misgav Am, Margaliot ve Manera'da yaşayanlara evde çıkmamaları uyarısı yapılırken bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.
İsrail Ordu Radyosu, şahsın çitleri geçerek İsrail'e sızdığını ve ardından saldırı düzenlediğini iddia etti.
Haberde, saldırıyı düzenleyen ve öldürülen kişinin Hizbullah'a ait bir askeri üniforma giydiği, üzerinde silah ve bıçak tespit edildiği savunuldu.