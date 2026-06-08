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İtalya’dan Ben-Gvir hamlesi: Sumud soruşturmasına dahil edildi

İtalya’dan Ben-Gvir hamlesi: Sumud soruşturmasına dahil edildi

23:098/06/2026, Pazartesi
AA
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Ben-Gvir, X'teki hesabından İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Ben-Gvir, X'teki hesabından İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”na uluslararası sularda düzenlediği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i de dahil etti. Aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarının incelendiği dosyada, Ben-Gvir’in Aşdod Limanı’nda çekilen ve tartışma yaratan görüntülerinin de delil olarak değerlendirildiği belirtildi. İtalyan makamlarının ayrıca AB düzeyinde İsrail’e yönelik yaptırım çağrısı yaptığı da hatırlatıldı.

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu’na Akdeniz’in uluslararası sularında düzenlediği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmaya, filodaki alıkonulan kişilere kötü muamelede bulunduğu öne sürülen İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de dahil edildiği bildirildi.

İşkence, insan kaçırma ve alıkoyma soruşturması

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na ilki 29 Nisan, ikincisi de 18-19 Mayıs’ta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin halihazırda Roma Cumhuriyet Başsavcılığının işkence, insan kaçırma ve alıkoyma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Ben-Gvir dosyaya dahil edildi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, savcılık, söz konusu soruşturmaya, İsrailli bakan Ben-Gvir'i, geçen mayıs ayında Aşdod Limanı'nda diz çökmüş ve elleri arkadan bağlanmış halde bulunan aktivistlerle alay ettiği bir video üzerinden soruşturmaya dahil etti.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, Ben-Gvir'in soruşturmaya dahil edilmesine dair yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in şüpheli olarak soruşturma dosyasına dahil edilmesinden memnunuz. O videodaki tavrı ve aktivistlere yönelik davranışları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülmesi son derece yerindedir. Ben-Gvir'in, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bir bakanı olduğunu ve bu hükümetin temsil ettiği sistemin bir parçası olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 20 Mayıs’ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar uygulanması talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs’ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.



#Sumud Filosu
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