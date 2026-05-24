Türkiye ve yedi ülkeden Ben-Gvir’in aşağılayıcı tavrına kınama

20:5124/05/2026, Pazar
Sekiz ülke, Ben-Gvir'in muamelesini ortak açıklamayla kınadı.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik muamelesini “dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez” sözleriyle kınadı. Ortak açıklamada, gözaltındaki kişilerin kamuoyu önünde aşağılanmasının insan onuruna açık saldırı olduğu vurgulanırken, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. Bakanlar, Ben-Gvir’in provokatif eylemlerine son verilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik "dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi" en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki katılımcılara, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in muamelesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

"Aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınıyoruz"

Açıklamaya göre, "Dışişleri bakanları, Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlar, Ben-Gvir'in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının, "insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı" olduğunu ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca bakanlar, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşıladıklarını ve en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Provokatif eylemler "nefret ve aşırıcılığı körüklüyor"

Bakanlar, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin "nefret ve aşırıcılığı körüklediği" ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulundu.

Ben-Gvir'in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep eden bakanlar, tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Bakanlar ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm alıkonulan kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurguladı.



