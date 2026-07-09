Çöp sanıp 400 bin lirayı attı: 15 ton atıkta didik didik aradı

"Başımızdan kaynar sular döküldü"

Paranın emanet olduğunu söyleyen Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor" ifadelerini kullandı.



