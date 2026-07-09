Çöp sanıp 400 bin lirayı attı: 15 ton atıkta didik didik aradı
İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 400 bin lira olan poşet, yaklaşık 15 ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu. Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.
15 ton atıkta aradı
Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, temizlik ekiplerinden yardım istedi. Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.
Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti. Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.
"Başımızdan kaynar sular döküldü"
Paranın emanet olduğunu söyleyen Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor" ifadelerini kullandı.
Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü. Helal paraymış, geri geldi" dedi.
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