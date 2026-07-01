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İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangında 62 araç zarar gördü

İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangında 62 araç zarar gördü

21:531/07/2026, Çarşamba
AA
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İzmir'in Bornova ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında 62 araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek otoparktaki araçlara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında otoparktaki çoğunluğu motosiklet 62 araç kullanılamaz hale geldi.



Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürüldü.



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