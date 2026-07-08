Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 394 bin lira ceza kesildi

Urla'nın 'yeşil elması' NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi

Coğrafi işaretli Urla sakız enginarı, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi. Üretici İlker Çapacı, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri enginarların tercih edilmesinin hem kendileri hem de Urla için büyük gurur olduğunu söyledi.Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne dünya liderlerinin sofrasında birçok yöresel yemeklerin yanında İzmir’in Urla ilçesindeki coğrafi işaretli sakız enginarı yer aldı. Türkiye'de yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi yapılıyorken, bunun yüzde 27,3'ünü karşılayan İzmir'de üretilen enginarlar Ankara’ya gönderildi.