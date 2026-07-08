Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 394 bin lira ceza kesildi
17:28, 08/07/2026, Çarşamba
AA
A.K.Ç'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.
İzmir'in Menemen ilçesinde trafik denetiminden kaçan motosiklet sürücüsüne 394 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir'in Menemen ilçe merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine A.K.Ç. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.
İkaza uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 394 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet trafikten menedilirken A.K.Ç'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.
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Başlıklar :motosikletsürücütrafik cezası
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