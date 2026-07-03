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Sokak köpeğinden kaçmak isteyen otomobil ağaca çarptı: Biri ağır 2 kişi yaralandı

Sokak köpeğinden kaçmak isteyen otomobil ağaca çarptı: Biri ağır 2 kişi yaralandı

11:433/07/2026, Cuma
IHA
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Savrulan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.
Savrulan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil seyir halindeyken, aniden yola çıkan sokak köpeği nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar yaralandı.

Kazada sürücü A.B. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa İ. (25) ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yolcu Mustafa İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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