Sokak köpeğinden kaçmak isteyen otomobil ağaca çarptı: Biri ağır 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü A.B. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa İ. (25) ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yolcu Mustafa İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.