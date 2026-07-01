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Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı

Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı

08:111/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
IHA
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Sahipsiz sokak köpekleri vatandaşın can güvenliği için tehdit oluşturuyor.
Sahipsiz sokak köpekleri vatandaşın can güvenliği için tehdit oluşturuyor.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK 3 BAŞKAN İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'li Narman Belediye Başkanına, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanına sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM’li Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı.


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