Erzurum'daki sokak köpekleri mücadelesinde Narman'ın kritik önemi: Süreç yeniden gündeme geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından Narman Belediye Başkanı hakkında bugün verilen soruşturma izni, Erzurum genelinde sokak köpeklerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin hukuki boyutunu ve Narman ilçesinin bu süreçteki kilit rolünü yeniden gündeme getirdi. Erzurum'da sahipsiz hayvanlar sorununun çözümünde Narman'ın stratejik ve idari açıdan taşıdığı önem üç temel noktada öne çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucunda, Narman Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. Bu ihmalin ilçede Mart 2025'te yaşanan köpek saldırısı olayına zemin hazırladığının değerlendirilmesi ve Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verilmesi, yerel yönetimlerin sorumlulukları açısından süreci bağlayıcı bir emsal haline getirdi.

Narman’da Mart 2025'te yaşanan köpek saldırısı, kentteki mücadelede dönüm noktası oldu. Olayın hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve o dönem Erzurum Valisi olarak görev yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, hastanede tedavi gören Murat Tutar’ı bizzat ziyaret ederek süreci yakından takip etmesi, ilçeyi bu sorunla mücadelede idari kararlılığın merkez üssü konumuna getirdi.

Dönemin Valisi Mustafa Çiftçi’nin liderliğinde yürütülen yoğun saha çalışmaları neticesinde, Kasım 2025 itibarıyla Erzurum genelinde sokak köpeği sorununun tamamen çözüldüğü açıklanmıştı. Narman’da yürütülen kesintisiz idari ve hukuki takip, sahada elde edilen bu başarının kalıcı hale getirilmesi ve denetim mekanizmasının eksiksiz işletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Narman'da yaşanan süreç, sokak köpekleri sorununun sadece sahada değil, idari ve hukuki denetimlerle de kesintisiz olarak takip edileceğini gösteren en önemli merkez durumunda bulunuyor.



