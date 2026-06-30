Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlık ihmaller zincirini affetmedi: Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı

Bakanlık ihmaller zincirini affetmedi: Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı

09:1030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş - Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan - Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı
Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş - Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan - Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'li Narman Belediye Başkanına, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanına sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM’li Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son 2 yılda ise 37 vatandaşın köpek saldırıları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Erzurum’un Narman ilçesinde de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.

KÖYCEĞİZ'DE YETERSİZ BARINAK

Yaşanan olayların ardından yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesinin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucunda köpek saldırısının meydana geldiği, belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi.

2 BAŞKANA SORUŞTURMA BİR BAŞKANA İNCELEME

Bu kapsamda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması konusunda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.


#sahipsiz köpek saldırıları
#sokak köpekleri
#belediye başkanları
#i̇çişleri bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araçların değer kaybı nasıl hesaplanacak? Trafik sigortasında neler değişiyor, yeni düzenlemede neler var?