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Türkiye’de ilk kez uygulanacak! Erzurum’da sistem değişiyor: Sokak hayvanlarına modern tıp modeli

Türkiye’de ilk kez uygulanacak! Erzurum’da sistem değişiyor: Sokak hayvanlarına modern tıp modeli

17:1720/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Türkiye’de bir ilk daha: Erzurum’da hayata geçirildi
Türkiye’de bir ilk daha: Erzurum’da hayata geçirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik projesi hayvan severlerden yoğun ilgi gördü. Söz konusu proje sayesinde Türkiye’de ilk kez sahipsiz köpeklerde laparoskopik yöntemle kısırlaştırma uygulaması gerçekleştirilecek. Veteriner hekimlik alanında modern bir yöntem olan bu uygulama sayesinde patili dostlar, daha kısa sürede iyileşecek, operasyon sonrası oluşabilecek riskler en aza indirilecek ve hayvan refahı önemli ölçüde artırılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdiği yeni proje hayvanseverlerin ilgisini çekti. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek ve sahipsiz köpeklerde uygulanacak laparoskopik kısırlaştırma yöntemiyle, modern veterinerlik teknikleri devreye alınacak. Bu yöntem sayesinde operasyon sonrası iyileşme sürecinin kısalması, risklerin en aza indirilmesi ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Erzurum Valimiz Aydın Baruş ve Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Hocamız ile birlikte; Erzurum Valiliğimiz, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültemiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemizin paydaş olduğu önemli bir protokolü imzaladık” dedi.

Başkan Sekmen, “Bu protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyemize ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon, tedavi, bakım ve kısırlaştırma süreçleri bilimsel yöntemlerle yürütülecek. En önemli tarafı ise; ülkemizde ilk kez sahipsiz köpeklerde laparoskopik yöntemle kısırlaştırma uygulaması gerçekleştirilecek. Veteriner hekimlik alanında modern bir yöntem olan bu uygulama sayesinde can dostlarımız daha kısa sürede iyileşecek, operasyon sonrası oluşabilecek riskler en aza indirilecek ve hayvan refahı önemli ölçüde artırılacaktır” kaydını düştü.

Sekmen, ayrıca “Bizler, medeniyetimizin merhamet anlayışını sadece insanımıza değil, yaratılmış her canlıya karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini gözetirken, diğer yandan sahipsiz hayvanlarımızın yaşam hakkını koruyan kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bilimi, vicdanı ve ortak aklı esas alan bu örnek iş birliğinin Erzurum’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



#Mehmet Sekmen
#Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
#sokak hayvanları
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