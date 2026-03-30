Erzurum’da Başkan Sekmen'in gönül belediyeciliği filoya yansıdı: 678 milyonluk yatırımla 170 araç göreve başladı

“Bugün burada, sadece bir araç filosunun açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda bu ekonomik süreçte de AK Belediyeciliğin, Cumhur İttifakımızla nasıl hizmet ürettiğini bir kez daha deklare ediyoruz. Bu buluşma, ‘Erzurum’a sözümüz var’ diyerek çıktığımız kutlu yolculuğun, bir kez daha ete kemiğe büründüğü andır. Şimdiye kadar ürettiğimiz dev araç filomuz, gönül belediyeciliğimizin, millete adanmışlığımızın, gayretimizin, çaba ve özverimizin en güçlü şahididir. Zira biz sadece yolları değil, gönülleri de imar ettik. Bugün, burada sergilenen araçlar; bizim milletimize verdiğimiz sözün teminatıdır. Unutulmamalıdır ki bu şehir, hizmetin en güzelini hak ediyor. Bu aziz millet, emeğin en dürüstünü, gayretin en güzelini hak ediyor. Biz de ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla her adımımızı bu anlayışla attık, her işimizi bu inançla yaptık. Şehrimize kazandırdığımız her bir yatırım ile birlikte ekonomik süreçlerde mali disiplinle nasıl hizmet ürettiğimizi işte kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşte Gönül Belediyeciliği budur… Evet göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dedik ki; ‘Bu şehir geri kalmayacak. Bu şehir hizmetle büyüyecek. Bu şehir kalkınacak.’ Çok şükür bugün geldiğimiz noktada, bu sözümüzü bir bir tutmanın huzurunu yaşıyoruz. Bir belediyenin gücü lafla ölçülmez. Bir belediyenin gücü sosyal medyayla ölçülmez… Bir belediyenin gücü; sahadaki ekipmanıyla, makine parkıyla, hizmet hızındaki kapasitesiyle ölçülür. İşte biz bu noktada farkımızı ortaya koyuyoruz. Biz daima şunu söyledik: ‘Durmayacağız, yorulmayacağız, üreteceğiz ve çalışacağız…’ İnşallah bu filomuzla birlikte, Erzurum’un her bir köşesine daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü hizmet götüreceğiz. Daha güçlü bir Erzurum için, daha modern bir Erzurum için, daha yaşanabilir bir Erzurum için durmadan yorulmadan gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”