Üç belediyeye başıboş köpek incelemesi

İçişleri Bakanlığı, başıboş sokak köpeklerine ilişkin önemli adımlar attı. Sahipsiz köpek saldırıları ve belediyelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin inceleme yürütüldü.

İncelemelere konu olaylardan biri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, son 2 yıl içerisinde ilçede 37 vatandaş uğradığı köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördü. Erzurum’un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şanlıurfa Hilvan’da ise belediyenin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurma yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu amaçla gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları araştırıldı.

İHMAL TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, Köyceğiz Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri açısından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği belirlendi. Narman Belediyesi’nde ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı, bu ihmal nedeniyle meydana gelen köpek saldırısında belediyenin kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.

2 BAŞKANA SORUŞTURMA İZNİ

Toplanan bilgi ve belgeler doğrultusunda görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen CHP’li Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve AK Partili Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da hayvan bakımevi kurmadığı iddiasıyla araştırma ve ön inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin yasal sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.







