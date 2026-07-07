İzmir'deki orman yangınlarında ihmal şüphesi: 2 gözaltı

Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 dönüm orman ile yaklaşık 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. İncelemede, yangının bir arsada demir kesme makinesiyle yapılan çalışma sırasında etrafa saçılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Arsada çalışma yaptığı belirlenen Z.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan Z.K. hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ö.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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