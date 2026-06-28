At sırtında dağ başında hasat vakti: 'Her sene geldik bu dağlara, çoluk çocuğu bu şekilde büyüttük'

Arazinin zorluğuna ve risklerine değinen Durmuş, "Sabah erken kalkıyoruz ve aşağı yukarı öğlene kadar çalışıyoruz. Bir süre dinlendikten sonra yine kekik topluyoruz. Bu dağlarda çalışmak gerçekten çok zor. Her tehlikesi var, yılanı, kuyruklusu, kızıl arısı var. Atlar işimizi bir nebze kolaylaştırıyor. Bu dağlarda çuvalı taşımak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.







