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İzmir'de çöplükten makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de çöplükten makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

15:5127/06/2026, Cumartesi
AA
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Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükten makilik alan sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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