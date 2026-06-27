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Gaziantep’te 400 dönüm ekili alan alev alev yandı

Gaziantep’te 400 dönüm ekili alan alev alev yandı

10:1927/06/2026, Cumartesi
IHA
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Yangın sonrası yaklaşık 400 dönümlük buğday ekili alanın küle döndüğü belirtildi.
Yangın sonrası yaklaşık 400 dönümlük buğday ekili alanın küle döndüğü belirtildi.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 400 dönümlük buğday ekili alan küle döndü.

Yangın, Karkamış ilçesi kırsal Elifoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, buğday ekili alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili alanda giderek yayıldı. Yangını fark eden mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını sonucu kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 400 dönümlük buğday ekili alanın küle döndüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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