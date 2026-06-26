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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Bir can kaybı bir ağır yaralı

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Bir can kaybı bir ağır yaralı

17:3526/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
DHA
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Niğde'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu kaydedildi.
Niğde'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu kaydedildi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı bildirilirken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Vali Nedim Akmeşe, AA muhabirine, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK'

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" dedi.

8 YIL ÖNCEDE PATLAMA OLMUŞTU

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.


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