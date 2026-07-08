Ormanda iki grup arasında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı

Yayla gezisi faciayla bitti: 16 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti

Niğde'nin Gümüşler beldesinde ailesiyle birlikte yaylaya giden 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, henüz belirlenemeyen bir nedenle gölete düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.