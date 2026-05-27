Kurban Bayramı’nda bilindik manzara: Acemi kasaplar hastanelerde

12:1127/05/2026, Çarşamba
IHA
Acil servislerde tedavileri tamamlanan bazı vatandaşlar taburcu edilirken, bayramın ilk gününde benzer vakaların gün boyunca devam edebileceği değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı’nın ilk saatleriyle birlikte Niğde’de ’acemi kasap’ manzaraları ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Niğde genelinde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Özellikle el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislerde tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan acil servislerde tedavileri tamamlanan bazı vatandaşlar taburcu edilirken, bayramın ilk gününde benzer vakaların gün boyunca devam edebileceği değerlendiriliyor.



