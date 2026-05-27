Kurban Bayramı’nda bilindik manzara: Acemi kasaplar hastanelerde

Niğde genelinde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Özellikle el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislerde tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.