Bayramın ilk gününde acemi kasaplar hastaneleri doldurdu: Kimisi gülerek anlattı kimisi amcasından şikayetçi oldu

'Boğa keserken usta bileğimi de kesti'

Kurban kesen ağabeyine yardım ederken bıçağın sağ elinin bileğine gelmesi sonucu yaralanan Mert Yiğit Öztürk, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Öztürk, yaşanan olayı gülümseyerek anlattı. Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.