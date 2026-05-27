Bayramın ilk gününde acemi kasaplar hastaneleri doldurdu: Kimisi gülerek anlattı kimisi amcasından şikayetçi oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yıllardır değişmeyen görüntüler bu yıl da ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar acil servislerin yolunu tuttu. Kimisi yaşadığı kazayı gülerek anlatırken, kimisi amcasından şikayetçi olacağını söyledi.
Bursa’da Kurban Bayramı’nın ilk saatleriyle birlikte her yıl yaşanan ’acemi kasap’ manzaraları bu yıl da değişmedi. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş hastanelerin acillerini doldurdu.
Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 232 kişi hastanelere başvurdu. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.
"Amcamdan şikayetçi olacağım"
Kocaeli’de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu. Elinden yaralanan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım” dedi. Karakaya, gülerek, “Emniyete gideceğim, amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” diye konuştu.
Kurban keserken bıçakla kendini yaraladı yaşadıklarını gülerek anlattı
Adana'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi acil servislere başvurdu. Bileğinden yaralanan şoför Mert Yiğit Öztürk (24), acil servis önünde yaşadığı olayı gülümseyerek anlattı.
'Boğa keserken usta bileğimi de kesti'
Kurban kesen ağabeyine yardım ederken bıçağın sağ elinin bileğine gelmesi sonucu yaralanan Mert Yiğit Öztürk, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Öztürk, yaşanan olayı gülümseyerek anlattı. Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.
Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Afyonkarahisar’da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar acil servislere başvurdu.
Sivas’ta Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan 25 vatandaş hastanelere başvurdu. Ellerinden ve ayaklarından yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.