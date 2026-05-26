BATMAN bayram namazı saati 2026! Diyanet ile Batman bayram namazı saati! Kurban Bayramı il il namaz saatleri

22:54 26/05/2026, Salı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Batman’da bayram hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar bir yandan alışveriş ve hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da bayram sabahı camilerde kılınacak namaz için saat araştırmalarına yoğunlaştı. 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimle netlik kazanacak.

Batman’da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, vatandaşların gündeminde bayram namazı saati yer alıyor. Bayram sabahı camilere akın edecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak 2026 namaz vakitlerini bekliyor.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 BATMAN BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Batman'da Kurban Bayramı namazı 05:30 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.net İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak 2026 namaz vakitlerini bekliyor.

