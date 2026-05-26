Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini ifade ederek, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.