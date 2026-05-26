Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

17:29 26/05/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti.




