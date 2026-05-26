KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM 2026: 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik kadın - erkek yaş tablosu

14:16 26/05/2026, Salı
Türkiye’de milyonlarca çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan 1999-2008 arası sigortalılar için yeni beklentiler gündeme gelirken, emeklilik şartları yeniden mercek altına alındı. Prim gün sayısı ve yaş kriterleri dönemlere göre değişirken, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler de yakından takip ediliyor.

EYT sonrası gözler bu kez kapsam dışında kalan milyonlara çevrildi. 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, emeklilik için yeni bir düzenleme olup olmayacağını araştırırken, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ve mevcut sistemdeki şartlar yeniden gündeme geldi. Kademeli emeklilik beklentisi ise tartışılmaya devam ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

