Yarın eczaneler açık mı? 25 Mayıs ve Arefe günü eczaneler kaça kadar çalışacak? İşte çalışma saatleri ve nöbetçi eczane detayları

18:4824/05/2026
25 Mayıs Pazartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamu çalışanları için ilan edilen idari izin sonrası 'Yarın eczaneler açık mı?', 'Arefe günü eczaneler kaça kadar çalışacak?' ve 'Bayramda nöbetçi eczane nasıl bulunur?' soruları gündeme geldi. 2026 Kurban Bayramı öncesinde eczanelerin çalışma saatleri, arefe günü uygulanacak mesai düzeni ve bayram boyunca geçerli olacak nöbetçi eczane sistemiyle ilgili tüm detaylar netleşti.

25 Mayıs’ta eczaneler açık mı?


Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında eczanelerin çalışma düzeni yer aldı. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin uygulanırken, eczanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu.


“25 Mayıs eczaneler açık mı?” sorusunun yanıtı ise netleşti. Eczaneler, resmi kurum statüsünde faaliyet göstermediği için idari izin kapsamına dahil edilmiyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki eczaneler 25 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.


Vatandaşlar reçeteli ve reçetesiz ilaç işlemlerini standart mesai saatleri içinde gerçekleştirebilecek.

Arefe günü eczaneler kaça kadar açık?


2026 yılı Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün kabul ediliyor.

Bu kapsamda eczanelerin çalışma düzeni şöyle olacak:


26 Mayıs Salı günü eczaneler sabah saatlerinde normal mesai düzeninde hizmet verecek.


  • Eczaneler saat 13.00’e kadar açık olacak.
  • Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için mahalle eczaneleri kapanacak.
  • 13.00’ten sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
  • Kurban Bayramı boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek
  • 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayram süresince eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
  • 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde ve 31 Mayıs Pazar günü boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.


Vatandaşlar bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri:

  • İl ve ilçe eczacı odalarının internet sitelerinden,
  • Sağlık Bakanlığı duyurularından,
  • Eczanelerin kapısında yer alan nöbet listelerinden öğrenebilecek.





