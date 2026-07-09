LGS sonuçları için geri sayım başladı: Gözler MEB ekranında
LGS sonuçları 2026 için milyonlarca öğrenci ve veli MEB’den gelecek duyuruya kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak; öğrenciler merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri MEB sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak ve lise tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini MEB’in dijital sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları 2026 için bekleyişte son aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek.
Sonuçlar, MEB’in resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
MEB’in 2026 takviminde sonuçların açıklanacağı tarih 10 Temmuz olarak yer alıyor. Açıklanma saatine ilişkin kesin bir bilgi ise duyuruda belirtilmedi.
Geçen yıl LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00’da erişime açılmıştı. Bu nedenle sonuç ekranının bu yıl da sabah saatlerinde gündeme gelmesi bekleniyor; ancak saat bilgisi için MEB’in resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.
LGS sonuçları nereden öğrenilecek?
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını MEB’in sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında merkezi sınav puanı ve tercih sürecinde kullanılacak yüzdelik dilim bilgileri yer alacak.
Sonuç sorgulama için öne çıkan kanallar şöyle:
MEB’in resmi internet sitesi
MEB sınav sonuç sorgulama ekranı
e-Devlet üzerinden MEB sınav sonuç hizmetleri
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Tercih süreci sonuçların ardından başlayacak
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselere yerleştirme süreci de başlayacak. MEB takvimine göre tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz 2026’da yayımlanacak.
Yerleştirme takviminde öne çıkan tarihler şöyle:
- 10 Temmuz 2026: Merkezi sınav puanlarının ilanı
- 10 Temmuz 2026: Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
- 13-24 Temmuz 2026: Yerleştirme tercih başvurularının alınması
- 5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı
- 5-7 Ağustos 2026: Birinci nakil tercih başvuruları
- 10 Ağustos 2026: Birinci nakil sonuçları
- 10-12 Ağustos 2026: İkinci nakil tercih başvuruları
- 14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçları
Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek
LGS tercih döneminin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da açıklanacak. Nakil süreci ise yerleştirme sonuçlarının ardından iki aşamalı olarak yürütülecek.
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