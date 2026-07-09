SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR 2026: Yetenek sınavları asil ve yedek listeler ne zaman açıklanacak? Kayıtlar hangi gün? Kılavuz yayımlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 2026 başvuru kılavuzu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve özel program uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvuracak öğrenciler için başvuru tarihleri, sınav takvimi, asil-yedek liste ilanı, kesin kayıt günleri, tercih sayısı ve yerleştirme puanı hesaplama kriterleri belli oldu. Peki yetenek sınavları asil ve yedek liste sonuçları ne zaman açıklanacak? Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hangileri? İşte MEB'in yayınladığı kılavuza göre tüm detaylar.