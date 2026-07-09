Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

21:14, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı takvime göre, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ardından ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih işlemleri yapılacak. Sınava giren ve girmeyen tüm öğrenciler ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam/devamsızlık durumuna göre yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okul kayıt alanından olacak ve aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ekranında renkler yer alacak; Yeşil renk kendi kayıt alanınız, Mavi renk komşu kayı alanınız ve Kırmızı ise diğer alanlardaki okulları temsil edecek. 2026 LGS OBP'ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 10 Temmuz’da açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 listesi, tercih döneminde e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 10 Temmuz’da açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 listesi, tercih döneminde e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.

LGS’de yerel yerleştirme süreci 13 Temmuz’da başlayacak


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak.


Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 kapsamında yapılacak yerel yerleştirme işlemlerinde, öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam-devamsızlık durumları dikkate alınacak. Sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihinde bulunabilecek.

LGS’de yerel yerleştirme süreci 13 Temmuz’da başlayacakMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak.Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 kapsamında yapılacak yerel yerleştirme işlemlerinde, öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam-devamsızlık durumları dikkate alınacak. Sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihinde bulunabilecek.


Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilecek


Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları esas alınarak uygulanacak. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 5 okul tercih edebilecek.


Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar şöyle:


  • Yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edilebilecek.
  • İlk 3 okul, öğrencinin kayıt alanından seçilecek.
  • Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edilebilecek.
  • Merkezi sınav puanıyla tercih yapabilmek için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek.
  • Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da açıklanacak.


Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilecekYerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları esas alınarak uygulanacak. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 5 okul tercih edebilecek.Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar şöyle:Yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edilebilecek.İlk 3 okul, öğrencinin kayıt alanından seçilecek.Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edilebilecek.Merkezi sınav puanıyla tercih yapabilmek için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek.Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da açıklanacak.


e-Okul tercih ekranındaki renkler ne anlama geliyor?


2026 LGS yerel yerleştirme tercih ekranında okullar farklı renklerle gösterilecek. Bu renkler, öğrencinin kayıt alanına göre okulun konumunu ifade edecek.


  • Yeşil: Öğrencinin kendi kayıt alanındaki okullar
  • Mavi: Komşu kayıt alanındaki okullar
  • Kırmızı: Diğer kayıt alanlarındaki okullar


Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve diğer illerde OBP’ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi, tercih döneminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.


2026 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER E-OKUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul tercih ekranındaki renkler ne anlama geliyor?2026 LGS yerel yerleştirme tercih ekranında okullar farklı renklerle gösterilecek. Bu renkler, öğrencinin kayıt alanına göre okulun konumunu ifade edecek.Yeşil: Öğrencinin kendi kayıt alanındaki okullarMavi: Komşu kayıt alanındaki okullarKırmızı: Diğer kayıt alanlarındaki okullarAnkara, İstanbul, İzmir, Bursa ve diğer illerde OBP’ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi, tercih döneminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.2026 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER E-OKUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Lise tercihlerinde puan kadar yüzdelik dilim de önemli


Ortaöğretime yerleştirme; merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla yerleştirme olmak üzere farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirme, sınav puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okulları kapsıyor.


Tercih döneminde yalnızca sınav puanına bakmak yanıltıcı olabiliyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin sınava giren adaylar arasındaki konumunu gösterdiği için önceki yıl verileriyle karşılaştırmada daha sağlıklı bir ölçüt kabul ediliyor.


Ancak okulların önceki yıl oluşan taban yüzdelik dilimleri kesin yerleşme garantisi taşımıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçları, tercih yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişebilecek.

Lise tercihlerinde puan kadar yüzdelik dilim de önemliOrtaöğretime yerleştirme; merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla yerleştirme olmak üzere farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirme, sınav puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okulları kapsıyor.Tercih döneminde yalnızca sınav puanına bakmak yanıltıcı olabiliyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin sınava giren adaylar arasındaki konumunu gösterdiği için önceki yıl verileriyle karşılaştırmada daha sağlıklı bir ölçüt kabul ediliyor.Ancak okulların önceki yıl oluşan taban yüzdelik dilimleri kesin yerleşme garantisi taşımıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçları, tercih yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişebilecek.

Öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı bulunuyor


2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı olacak. Tercih ekranları üç başlıkta düzenlenecek:


Yerel yerleştirme: En fazla 5 okul

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar: En fazla 10 okul

Pansiyonlu okullar: En fazla 5 okul


Tercih listesi hazırlanırken öğrencinin ilgi alanları, akademik hedefleri, ulaşım koşulları ve okul ortamına uyumu da dikkate alınacak.

Öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı bulunuyor2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı olacak. Tercih ekranları üç başlıkta düzenlenecek:Yerel yerleştirme: En fazla 5 okulMerkezi sınavla öğrenci alan okullar: En fazla 10 okulPansiyonlu okullar: En fazla 5 okulTercih listesi hazırlanırken öğrencinin ilgi alanları, akademik hedefleri, ulaşım koşulları ve okul ortamına uyumu da dikkate alınacak.

Tercih döneminde sık yapılan hatalara dikkat


Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda lise tercihlerinin yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanları, güçlü yönleri ve kariyer hedefleri dikkate alınarak yapılması öneriliyor.


Tercih döneminde öne çıkan uyarılar şöyle:


  • Sadece puana değil, yüzdelik dilime de bakılmalı.
  • Liste yalnızca “en çok istenen” ya da “garanti” görülen okullardan oluşturulmamalı.
  • Tercihler başarı sırasına göre değil, istek sırasına göre yazılmalı.
  • Okulun ulaşımı, yabancı dil olanakları ve okul iklimi araştırılmalı.
  • Tercih süreci son güne bırakılmamalı.
  • Rehber öğretmen veya psikolojik danışman desteği alınmalı.
Tercih döneminde sık yapılan hatalara dikkatTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda lise tercihlerinin yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanları, güçlü yönleri ve kariyer hedefleri dikkate alınarak yapılması öneriliyor.Tercih döneminde öne çıkan uyarılar şöyle:Sadece puana değil, yüzdelik dilime de bakılmalı.Liste yalnızca “en çok istenen” ya da “garanti” görülen okullardan oluşturulmamalı.Tercihler başarı sırasına göre değil, istek sırasına göre yazılmalı.Okulun ulaşımı, yabancı dil olanakları ve okul iklimi araştırılmalı.Tercih süreci son güne bırakılmamalı.Rehber öğretmen veya psikolojik danışman desteği alınmalı.
Başlıklar :lgs 2026liselere geçiş sistemiyerel yerleştirmeobpokul başarı puanımebSınavsız öğrenci alan liselere-okul
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026