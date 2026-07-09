SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı takvime göre, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ardından ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih işlemleri yapılacak. Sınava giren ve girmeyen tüm öğrenciler ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam/devamsızlık durumuna göre yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okul kayıt alanından olacak ve aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ekranında renkler yer alacak; Yeşil renk kendi kayıt alanınız, Mavi renk komşu kayı alanınız ve Kırmızı ise diğer alanlardaki okulları temsil edecek. 2026 LGS OBP'ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.
2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 10 Temmuz’da açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 listesi, tercih döneminde e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.
LGS’de yerel yerleştirme süreci 13 Temmuz’da başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak.
Sınavsız öğrenci alan liseler 2026 kapsamında yapılacak yerel yerleştirme işlemlerinde, öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam-devamsızlık durumları dikkate alınacak. Sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilecek
Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları esas alınarak uygulanacak. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 5 okul tercih edebilecek.
Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar şöyle:
- Yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edilebilecek.
- İlk 3 okul, öğrencinin kayıt alanından seçilecek.
- Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edilebilecek.
- Merkezi sınav puanıyla tercih yapabilmek için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek.
- Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da açıklanacak.
e-Okul tercih ekranındaki renkler ne anlama geliyor?
2026 LGS yerel yerleştirme tercih ekranında okullar farklı renklerle gösterilecek. Bu renkler, öğrencinin kayıt alanına göre okulun konumunu ifade edecek.
- Yeşil: Öğrencinin kendi kayıt alanındaki okullar
- Mavi: Komşu kayıt alanındaki okullar
- Kırmızı: Diğer kayıt alanlarındaki okullar
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve diğer illerde OBP’ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi, tercih döneminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
2026 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER E-OKUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Lise tercihlerinde puan kadar yüzdelik dilim de önemli
Ortaöğretime yerleştirme; merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla yerleştirme olmak üzere farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirme, sınav puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okulları kapsıyor.
Tercih döneminde yalnızca sınav puanına bakmak yanıltıcı olabiliyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin sınava giren adaylar arasındaki konumunu gösterdiği için önceki yıl verileriyle karşılaştırmada daha sağlıklı bir ölçüt kabul ediliyor.
Ancak okulların önceki yıl oluşan taban yüzdelik dilimleri kesin yerleşme garantisi taşımıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçları, tercih yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişebilecek.
Öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı bulunuyor
2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı olacak. Tercih ekranları üç başlıkta düzenlenecek:
Yerel yerleştirme: En fazla 5 okul
Merkezi sınavla öğrenci alan okullar: En fazla 10 okul
Pansiyonlu okullar: En fazla 5 okul
Tercih listesi hazırlanırken öğrencinin ilgi alanları, akademik hedefleri, ulaşım koşulları ve okul ortamına uyumu da dikkate alınacak.
Tercih döneminde sık yapılan hatalara dikkat
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda lise tercihlerinin yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanları, güçlü yönleri ve kariyer hedefleri dikkate alınarak yapılması öneriliyor.
Tercih döneminde öne çıkan uyarılar şöyle:
- Sadece puana değil, yüzdelik dilime de bakılmalı.
- Liste yalnızca “en çok istenen” ya da “garanti” görülen okullardan oluşturulmamalı.
- Tercihler başarı sırasına göre değil, istek sırasına göre yazılmalı.
- Okulun ulaşımı, yabancı dil olanakları ve okul iklimi araştırılmalı.
- Tercih süreci son güne bırakılmamalı.
- Rehber öğretmen veya psikolojik danışman desteği alınmalı.
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