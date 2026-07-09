YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR 2026: Yetenek sınavları asil ve yedek listeler ne zaman açıklanacak? Kayıtlar hangi gün? Kılavuz yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 2026 başvuru kılavuzu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve özel program uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvuracak öğrenciler için başvuru tarihleri, sınav takvimi, asil-yedek liste ilanı, kesin kayıt günleri, tercih sayısı ve yerleştirme puanı hesaplama kriterleri belli oldu. Peki yetenek sınavları asil ve yedek liste sonuçları ne zaman açıklanacak? Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hangileri? İşte MEB'in yayınladığı kılavuza göre tüm detaylar.
Millî Eğitim Bakanlığı, 2026’da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru, sınav ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Başvurular 26 Haziran’da tamamlandı, asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026’da ilan edilecek.
Başvurular 26 Haziran’da sona erdi
Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar kapsamında uygulanacak başvuru, sınav ve yerleştirme esaslarını duyurdu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı kılavuzdaki takvime göre yapılacak.
Aday başvuruları 1-26 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci, son gün saat 17.00’de tamamlanacak.
Başvurular, veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlükleri de başvuru işlemleri için kullanılabilecek.
Sınav randevuları ve giriş belgeleri
Başvuruların kontrolü 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Aynı tarihlerde okul müdürlükleri tarafından sınav randevuları tamamlanacak.
Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri 30 Haziran 2026 tarihine kadar alınacak. Yetenek sınavları ise 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince uygulanacak.
Asil ve yedek listeler 13 Temmuz’da açıklanacak
Merkezî 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Kılavuzda yer alan takvime göre süreçte öne çıkan tarihler şöyle:
- Başvuru tarihleri: 1-26 Haziran 2026
- Başvuru kontrolü ve sınav randevuları: 29-30 Haziran 2026
- Sınav giriş belgeleri: 30 Haziran 2026’ya kadar
- Yetenek sınavları: 1-12 Temmuz 2026
- Asil ve yedek listelerin ilanı: 13 Temmuz 2026
- Asil liste kesin kayıtları: 13-22 Temmuz 2026
- Ek yerleştirme boş kontenjan ilanı: 14 Ağustos 2026
Adaylar en fazla 3 tercih yapabilecek
Adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. İlk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında gerçekleştirilecek.
Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci yürütülecek. Ek yerleştirme için boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026’da ilan edilecek.
Ek yerleştirme döneminde yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul veya alan tercihinde bulunabilecek.
YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR VE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Yerleştirme puanı nasıl hesaplanacak?
Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Yerleştirme puanı hesaplanırken yetenek sınavı puanının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u esas alınacak.
Buna göre öğrencilerin yerleştirme sürecinde hem sınav performansı hem de ortaokul başarı puanı dikkate alınacak. Kesin kayıt ve ek yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülecek.
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