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MEB.gov.tr LGS Sonucu Sorgulama Ekranı

MEB.gov.tr LGS Sonucu Sorgulama Ekranı

17:29, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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MEB.gov.tr LGS Sonucu Sorgulama Ekranı

LGS sonuçları sorgulama ekranı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. MEB LGS sonuçları 2026, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, LGS sonuçları nereden bakılıyor? sorusunun yanıtı için MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr ve MEB sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuçlarına ulaşabilecek.

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2026 LGS sonuçları sorgulama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılıyor. 13 Haziran’da gerçekleştirilen merkezî sınavın ardından lise hazırlığına başlayacak adaylar, MEB sonuç duyurularını yakından takip ediyor. MEB 2026 LGS sonuçları sorgulama ekranı.

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2026 LGS sonuçları sorgulama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılıyor. 13 Haziran’da gerçekleştirilen merkezî sınavın ardından lise hazırlığına başlayacak adaylar, MEB sonuç duyurularını yakından takip ediyor. MEB 2026 LGS sonuçları sorgulama ekranı.

MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları açıklanıyor.

LGS sınavının sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.


MEB 2026 LGS sonuç sorgulama sayfası için tıklayın

MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranıLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları açıklanıyor.LGS sınavının sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.MEB 2026 LGS sonuç sorgulama sayfası için tıklayın

LGS okul lise tercihleri ne zaman alınacak?

Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.

LGS okul lise tercihleri ne zaman alınacak?Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanıyor. Adaylar tercihlerini LGS puanı ve yüzdelik dilimi ile yapıyor. Ancak liseye yerleşme sürecinde OBP tamamen önemsiz değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanıyor. Adaylar tercihlerini LGS puanı ve yüzdelik dilimi ile yapıyor. Ancak liseye yerleşme sürecinde OBP tamamen önemsiz değildir.

Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılıyor.

Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılıyor.

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor. Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor. Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

LGS yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yani sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz (100) sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130. 000 olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

LGS yüzdelik dilim nedir?Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yani sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz (100) sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130. 000 olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Tercih sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda okulların geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu yüzdelik dilimlere dikkat ederek okulların başarı seviyesini değerlendirmeli ve tercihlerine yön vermelidir.

Tercih sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda okulların geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu yüzdelik dilimlere dikkat ederek okulların başarı seviyesini değerlendirmeli ve tercihlerine yön vermelidir.
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