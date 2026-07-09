e Okul LGS taban puanları Ankara liseleri yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçlarının ilan edileceği 10 Temmuz'un hemen ardından, Ankara'daki binlerce öğrenci ve veli için en kritik süreç olan tercih dönemi 13-24 Temmuz tarihleri arasında başlayacak. Ankara genelinde sınavla öğrenci alan prestijli fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, 2026 yılı yerleştirme sonuçlarının kesinleşeceği 5 Ağustos tarihinde netleşecek olsa da adaylar e-Okul tercih robotu üzerinden geçen yılın taban verilerini referans alarak listelerini şekillendirecek. Sınav puanı yetersiz kalan veya yerel yerleştirmeyi tercih eden öğrenciler için ise Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi nüfusu yoğun ilçelerdeki sınavsız okul boş kontenjanları büyük bir önem taşıyor. Velilerin, adrese dayalı bu yerel yerleştirme sürecinde hak kaybı yaşamamak ve olası nakil dönemlerinde avantaj yakalamak adına, kayıt alanlarındaki okulların güncel kontenjan durumlarını e-Okul sistemi üzerinden pür dikkat takip etmesi ve tercihlerini bu doğrultuda stratejik bir şekilde yapması gerekiyor. İşte e Okul Ankara LGS taban puanı yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları.