TRT 1 CANLI İZLE 9 TEMMUZ: Fransa Fas Dünya Kupası çeyrek final maçı TRT 1 canlı yayını izle! İlk 11'ler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas maçı için geri sayım başladı. Yarı final bileti almak isteyen iki takım, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te Boston Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek; mücadele TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundaki TRT 1 canlı yayınından takip edilebilecek.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas maçı, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak. Boston Stadyumu’ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te Boston Stadyumu’nda oynanacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası maçları, televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.
Fransa ve Fas’ın çeyrek final yolu
Fransa, I Grubu’nu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup eden Fransız ekibi, son 16 turunda Paraguay’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fas ise C Grubu’nu 7 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 32 turunda Hollanda’yı penaltılarla 3-2 geçen Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada’yı 3-0 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.
Öne çıkan bilgiler şöyle:
Maç: Fransa - Fas
Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali
Tarih: 9 Temmuz Perşembe
Saat: 23.00
Yayın: TRT 1
Stat: Boston Stadyumu
Fransa Fas maçının ilk 11’leri
Fransa’nın sahaya çıkacağı ilk 11 şu isimlerden oluşuyor: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe.
Fas’ın ilk 11’i ise Bono, Salah Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi ve Diaz şeklinde açıklandı.
Kazanan takım yarı finalde kiminle oynayacak?
Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Bu nedenle mücadele, Dünya Kupası’nda son dört takım arasına kalacak ekiplerden birini belirleyecek.
Fas, 2022 Dünya Kupası’ndaki dikkat çeken performansının ardından 2026 turnuvasında da yarı final hedefiyle sahaya çıkacak. Fransa ise grup aşamasından bu yana aldığı sonuçlarla çeyrek finale kadar mağlubiyet yaşamadan ilerledi.
TRT 1 ve tabii canlı yayın nasıl izlenir?
TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.
Fransa-Fas maçı saat 23.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.