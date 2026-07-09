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TRT 1 CANLI İZLE 9 TEMMUZ: Fransa Fas Dünya Kupası çeyrek final maçı TRT 1 canlı yayını izle! İlk 11'ler belli oldu

TRT 1 CANLI İZLE 9 TEMMUZ: Fransa Fas Dünya Kupası çeyrek final maçı TRT 1 canlı yayını izle! İlk 11'ler belli oldu

22:27, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TRT 1 CANLI İZLE 9 TEMMUZ: Fransa Fas Dünya Kupası çeyrek final maçı TRT 1 canlı yayını izle! İlk 11'ler belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas maçı için geri sayım başladı. Yarı final bileti almak isteyen iki takım, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te Boston Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek; mücadele TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundaki TRT 1 canlı yayınından takip edilebilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas maçı, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak. Boston Stadyumu’ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas maçı, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak. Boston Stadyumu’ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta?


2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te Boston Stadyumu’nda oynanacak.


Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası maçları, televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta?2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00’te Boston Stadyumu’nda oynanacak.Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası maçları, televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.

Fransa ve Fas’ın çeyrek final yolu


Fransa, I Grubu’nu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup eden Fransız ekibi, son 16 turunda Paraguay’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.


Fas ise C Grubu’nu 7 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 32 turunda Hollanda’yı penaltılarla 3-2 geçen Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada’yı 3-0 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.


Öne çıkan bilgiler şöyle:


Maç: Fransa - Fas

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali

Tarih: 9 Temmuz Perşembe

Saat: 23.00

Yayın: TRT 1

Stat: Boston Stadyumu

Fransa ve Fas’ın çeyrek final yoluFransa, I Grubu’nu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup eden Fransız ekibi, son 16 turunda Paraguay’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Fas ise C Grubu’nu 7 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 32 turunda Hollanda’yı penaltılarla 3-2 geçen Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada’yı 3-0 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.Öne çıkan bilgiler şöyle:Maç: Fransa - FasOrganizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finaliTarih: 9 Temmuz PerşembeSaat: 23.00Yayın: TRT 1Stat: Boston Stadyumu

Fransa Fas maçının ilk 11’leri


Fransa’nın sahaya çıkacağı ilk 11 şu isimlerden oluşuyor: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe.


Fas’ın ilk 11’i ise Bono, Salah Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi ve Diaz şeklinde açıklandı.

Fransa Fas maçının ilk 11’leriFransa’nın sahaya çıkacağı ilk 11 şu isimlerden oluşuyor: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe.Fas’ın ilk 11’i ise Bono, Salah Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi ve Diaz şeklinde açıklandı.

Kazanan takım yarı finalde kiminle oynayacak?


Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Bu nedenle mücadele, Dünya Kupası’nda son dört takım arasına kalacak ekiplerden birini belirleyecek.


Fas, 2022 Dünya Kupası’ndaki dikkat çeken performansının ardından 2026 turnuvasında da yarı final hedefiyle sahaya çıkacak. Fransa ise grup aşamasından bu yana aldığı sonuçlarla çeyrek finale kadar mağlubiyet yaşamadan ilerledi.

Kazanan takım yarı finalde kiminle oynayacak?Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Bu nedenle mücadele, Dünya Kupası’nda son dört takım arasına kalacak ekiplerden birini belirleyecek.Fas, 2022 Dünya Kupası’ndaki dikkat çeken performansının ardından 2026 turnuvasında da yarı final hedefiyle sahaya çıkacak. Fransa ise grup aşamasından bu yana aldığı sonuçlarla çeyrek finale kadar mağlubiyet yaşamadan ilerledi.

TRT 1 ve tabii canlı yayın nasıl izlenir?


TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.


Fransa-Fas maçı saat 23.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.


FRANSA FAS MAÇI TRT 1 VE TABİİ CANLI YAYINI İZLE

TRT 1 ve tabii canlı yayın nasıl izlenir?TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.Fransa-Fas maçı saat 23.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.FRANSA FAS MAÇI TRT 1 VE TABİİ CANLI YAYINI İZLE
Başlıklar :fransafas2026 fifa dünya kupasıçeyrek finalcanlı yayınfutbolTRT 1 canlı izle
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