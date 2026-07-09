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KPSS 2026/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: KPSS tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM başvuru ekranı, kadrolar ve son tarih

KPSS 2026/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: KPSS tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM başvuru ekranı, kadrolar ve son tarih

23:04, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KPSS 2026/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: KPSS tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM başvuru ekranı, kadrolar ve son tarih

KPSS 2026/1 tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başladı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının merkezi atama kapsamında başvuru yapabileceği tercih süreci 16 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek. Adayların başvuru ekranı, tercih kılavuzu, nitelik kodları, ödeme tarihi ve mezuniyet durumuna göre alım yapılacak kadroları dikkatle incelemesi gerekiyor.

KPSS 2026/1 tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaya başladı. Adaylar, tercihlerini 16 Temmuz’a kadar yapabilecek; yerleştirme ücreti ödemeleri ise 17 Temmuz’da sona erecek.

KPSS 2026/1 tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaya başladı. Adaylar, tercihlerini 16 Temmuz’a kadar yapabilecek; yerleştirme ücreti ödemeleri ise 17 Temmuz’da sona erecek.


KPSS 2026/1 tercihleri nasıl yapılacak?


KPSS 2026/1 tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9 Temmuz Perşembe günü alınmaya başladı. Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.


Tercih süreci 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların, 2024 yılında yapılan KPSS oturumlarından ilgili puan türüne sahip olması gerekiyor.


Adayların tercih yapabilmesi için şu sınavlardan en az birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olması gerekiyor:


2024-KPSS Lisans

2024-KPSS Ön Lisans

2024-KPSS Ortaöğretim


KPSS 2026/1 tercihleri nasıl yapılacak?KPSS 2026/1 tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9 Temmuz Perşembe günü alınmaya başladı. Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.Tercih süreci 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların, 2024 yılında yapılan KPSS oturumlarından ilgili puan türüne sahip olması gerekiyor.Adayların tercih yapabilmesi için şu sınavlardan en az birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olması gerekiyor:2024-KPSS Lisans2024-KPSS Ön Lisans2024-KPSS Ortaöğretim

Tercih sonrası ödeme işlemi unutulmamalı


Tercihlerini sisteme kaydeden adayların, yerleştirme ücretini ayrıca yatırması gerekiyor. ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme ücreti 170 TL olarak açıklandı.


Ödeme işlemleri iki farklı yöntemle yapılabilecek:


Banka üzerinden ödeme yapacak adaylar için son tarih: 17 Temmuz 2026 mesai saati bitimi

ÖSYM’nin “Ödemeler” alanı üzerinden kartla ödeme yapacak adaylar için son tarih: 17 Temmuz 2026 saat 23.59

Tercih sonrası ödeme işlemi unutulmamalıTercihlerini sisteme kaydeden adayların, yerleştirme ücretini ayrıca yatırması gerekiyor. ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme ücreti 170 TL olarak açıklandı.Ödeme işlemleri iki farklı yöntemle yapılabilecek:Banka üzerinden ödeme yapacak adaylar için son tarih: 17 Temmuz 2026 mesai saati bitimiÖSYM’nin “Ödemeler” alanı üzerinden kartla ödeme yapacak adaylar için son tarih: 17 Temmuz 2026 saat 23.59

Adaylar nitelik kodlarını kontrol etmeli


KPSS 2026/1 tercih sürecinde adayların, başvuru yapacakları kadrolar için belirlenen nitelik kodlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercihlerin, mezuniyet durumu ve ilgili kadro şartları dikkate alınarak yapılması önem taşıyor.


Ortaöğretim mezunları için alım yapılacak bazı meslek grupları arasında bekçi, teknisyen, vagon teknisyeni, aşçı, hizmetli, bahçıvan, dağıtıcı, şoför, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, veteriner ve sağlık teknisyeni yer alıyor.


Ön lisans mezunları için ise sağlık teknikeri, tekniker, kondoktör, memur, itfaiyeci, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, hizmetli, büro personeli ve icra memuru kadroları öne çıkıyor.

Adaylar nitelik kodlarını kontrol etmeliKPSS 2026/1 tercih sürecinde adayların, başvuru yapacakları kadrolar için belirlenen nitelik kodlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercihlerin, mezuniyet durumu ve ilgili kadro şartları dikkate alınarak yapılması önem taşıyor.Ortaöğretim mezunları için alım yapılacak bazı meslek grupları arasında bekçi, teknisyen, vagon teknisyeni, aşçı, hizmetli, bahçıvan, dağıtıcı, şoför, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, veteriner ve sağlık teknisyeni yer alıyor.Ön lisans mezunları için ise sağlık teknikeri, tekniker, kondoktör, memur, itfaiyeci, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, hizmetli, büro personeli ve icra memuru kadroları öne çıkıyor.


Başvuru ekranı ÖSYM üzerinden erişime açık


KPSS 2026/1 tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Adayların tercihlerini tamamladıktan sonra ödeme sürecini de belirtilen tarihler içinde bitirmesi gerekiyor.


Tercih işlemlerinde kadro ve nitelik kodlarının ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.


KPSS 2026/1 TERCİH BAŞVURU EKRANI


Başvuru ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıkKPSS 2026/1 tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Adayların tercihlerini tamamladıktan sonra ödeme sürecini de belirtilen tarihler içinde bitirmesi gerekiyor.Tercih işlemlerinde kadro ve nitelik kodlarının ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.KPSS 2026/1 TERCİH BAŞVURU EKRANI
Başlıklar :kpsskpss tercihleriösymölçme seçme ve yerleştirme merkeziaday i̇şlemleri sistemi
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