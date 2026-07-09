Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı hangi gün hesaba geçecek?
Memur maaş farkı ödeme tarihi 2026 temmuz zammının netleşmesiyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. TÜİK’in haziran enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklileri için yüzde 13,52, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76 zam oranı belirlenirken, zamlı maaşların ve 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için gözler resmi ödeme takvimine çevrildi.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 temmuz-aralık dönemi zam oranları belli oldu. Memur maaş farkı ödeme tarihi ve zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatacağı dönem, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor.
Zamlı maaşlar temmuz döneminde ödenecek
Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 yılının temmuz-aralık döneminde uygulanacak maaş artışları netleşti.
Memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon oranına göre zam oranı yüzde 17,76 oldu.
Memur maaş farkı ödemesi ne zaman yapılacak?
Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Temmuz itibarıyla yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanacak.
Ocak 2026 dönemine ait enflasyon farkları 23 Ocak 2026’da hesaplara yatırılmıştı. Temmuz dönemi için oluşan enflasyon farkı ödemelerinin de temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
Memur zammı yüzde 13,52 oldu
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Haziran ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı.
Temmuz dönemindeki zam hesabı şu şekilde oluştu:
- Enflasyon farkı: yüzde 6,09
- Toplu sözleşme zammı: yüzde 7
- Toplam kümülatif zam: yüzde 13,52
Bu oran, 2026 yılının temmuz-aralık döneminde memur ve memur emeklisi maaşlarına yansıtılacak.
SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 17,76 oldu
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı, 6 aylık enflasyon toplamına göre belirlendi. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,99 açıklanmasının ardından, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,76 oldu.
Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı maaş döneminde yüzde 17,76 oranında zamlı maaş alacak.
Ödeme takvimi için resmi açıklama bekleniyor
Memur maaş farkı ödemeleri için beklenti temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara yatırılması yönünde. Zamlı maaşlar ise temmuz ayı maaş döneminde ödenecek.
Kesin ödeme günü, ilgili kurumların açıklayacağı takvimle netleşecek.
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