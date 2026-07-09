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Kademeli emeklilikte kritik soru: Yeni yasa çalışması var mı?

Kademeli emeklilikte kritik soru: Yeni yasa çalışması var mı?

22:56, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilikte kritik soru: Yeni yasa çalışması var mı?

Kademeli emeklilik çıkacak mı sorusu, EYT kapsamı dışında kalan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1999-2008 arası sigortalı olan vatandaşlar, erken emeklilik için yeni bir yasa teklifi ya da Meclis çalışması olup olmadığını araştırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilik sistemiyle ilgili son açıklaması dikkatle takip ediliyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığını belirtmişti.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığını belirtmişti.

Kademeli emeklilikte son durum


Kademeli emeklilik konusu, 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların erken emeklilik beklentisi nedeniyle yeniden gündemde. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını takip ediyor.


Mevcut durumda 2000 yılı sonrası sigorta girişlileri kapsayan kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Bu nedenle gözler hükümetten, Meclis’ten ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kademeli emeklilikte son durumKademeli emeklilik konusu, 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların erken emeklilik beklentisi nedeniyle yeniden gündemde. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını takip ediyor.Mevcut durumda 2000 yılı sonrası sigorta girişlileri kapsayan kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Bu nedenle gözler hükümetten, Meclis’ten ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

1999 sonrası sigortalılar ne talep ediyor?


EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, emeklilik şartlarında kademeli bir geçiş modeli uygulanmasını istiyor. Bu talep özellikle 1999-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar tarafından dile getiriliyor.


Öne çıkan talepler şöyle:


Yaş şartlarının daha esnek hale getirilmesi

58-60 yaş sınırının yeniden değerlendirilmesi

Sigorta başlangıç tarihine göre kademeli geçiş uygulanması

Prim ve yıl şartlarında çalışanlar lehine düzenleme yapılması


Resmi kanun teklifleri gündeme gelmiş olsa da henüz yürürlüğe giren ya da uygulanabilir hale gelen bir karar bulunmuyor.

1999 sonrası sigortalılar ne talep ediyor?EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, emeklilik şartlarında kademeli bir geçiş modeli uygulanmasını istiyor. Bu talep özellikle 1999-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar tarafından dile getiriliyor.Öne çıkan talepler şöyle:Yaş şartlarının daha esnek hale getirilmesi58-60 yaş sınırının yeniden değerlendirilmesiSigorta başlangıç tarihine göre kademeli geçiş uygulanmasıPrim ve yıl şartlarında çalışanlar lehine düzenleme yapılmasıResmi kanun teklifleri gündeme gelmiş olsa da henüz yürürlüğe giren ya da uygulanabilir hale gelen bir karar bulunmuyor.

Bakan Işıkhan’dan emeklilik sistemi açıklaması


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada mevcut şartların korunacağını ifade etti.


Işıkhan, “Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.


Bu açıklama, kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar açısından mevcut durumda yeni bir hazırlığın gündemde olmadığına işaret ediyor.

Bakan Işıkhan’dan emeklilik sistemi açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada mevcut şartların korunacağını ifade etti.Işıkhan, “Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.Bu açıklama, kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar açısından mevcut durumda yeni bir hazırlığın gündemde olmadığına işaret ediyor.

Kademeli emeklilik nedir?


Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamaları halinde emekliliğe geçişini kademeli olarak düzenleyen model olarak tanımlanıyor.


Bu sistemde şartlar, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık türüne göre değişebiliyor. Ancak mevcut durumda 1999 sonrası sigortalılar için yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

Kademeli emeklilik nedir?Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamaları halinde emekliliğe geçişini kademeli olarak düzenleyen model olarak tanımlanıyor.Bu sistemde şartlar, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık türüne göre değişebiliyor. Ancak mevcut durumda 1999 sonrası sigortalılar için yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.
Başlıklar :1999 sonrası sigortalılarkademeli emeklilikeyterken emeklilik1999-2008 sigortalılaremeklilik sistemi
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