Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı binasının önünde hareketli dakikalar yaşandı. Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusu sonrası tahliye işlemleri için Emniyet'e talimat verdi. Ankara Valiliği açıklamasında, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir" ifadelerini kullandı.
CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve vatandaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.
Kılıçdaroğlu CHP genel merkezine girdi mi?
Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını aktardı.Buna göre Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.
Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne ikinci dilekçesini sundu. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."
Kılıçdaroğlu'ndan valiliğe başvuru
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ankara Valiliği'ne başvuru yaptığı, Özgür Özel ve yönetiminin kendi istekleri ile binayı tahliye etmemesi halinde polis eşliğinde binanın tahliye edileceği öne sürüldü.
İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.
İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.