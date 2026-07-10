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LGS YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI 2026: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ne işe yarıyor, il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

LGS YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI 2026: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ne işe yarıyor, il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

09:31, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI 2026: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ne işe yarıyor, il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler yalnızca sınav puanlarını değil, tercih sürecinde belirleyici olacak yüzdelik dilimlerini de merak ediyor. Lise yerleştirmelerinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilen yüzdelik dilim, adayların Türkiye genelindeki başarı sıralamasını göstererek tercih listesinin oluşturulmasında kritik rol oynuyor. Bu nedenle sonuç ekranında yer alacak puan kadar yüzdelik dilim bilgisi de dikkatle inceleniyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır ve tercih yaparken neden bu kadar önemlidir? İşte Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı yerleştirme sistemi doğrultusunda yüzdelik dilime ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında "LGS yüzdelik dilim nedir?" ve "Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?" soruları geliyor. Çünkü lise yerleştirmelerinde yalnızca sınav puanı değil, adayın Türkiye geneli ve il genelindeki başarı sıralamasını gösteren yüzdelik dilim de büyük önem taşıyor. Tercih listesi hazırlanırken öğrencilerin puanlarından çok yüzdelik dilimlerini dikkate almaları önerilirken, Milli Eğitim Bakanlığının yerleştirme sistemi de bu veriler doğrultusunda şekilleniyor. Peki, yüzdelik dilim nasıl oluşuyor ve tercih yaparken nasıl değerlendirilmeli? İşte MEB'in uyguladığı sistemle ilgili merak edilenler...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında "LGS yüzdelik dilim nedir?" ve "Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?" soruları geliyor. Çünkü lise yerleştirmelerinde yalnızca sınav puanı değil, adayın Türkiye geneli ve il genelindeki başarı sıralamasını gösteren yüzdelik dilim de büyük önem taşıyor. Tercih listesi hazırlanırken öğrencilerin puanlarından çok yüzdelik dilimlerini dikkate almaları önerilirken, Milli Eğitim Bakanlığının yerleştirme sistemi de bu veriler doğrultusunda şekilleniyor. Peki, yüzdelik dilim nasıl oluşuyor ve tercih yaparken nasıl değerlendirilmeli? İşte MEB'in uyguladığı sistemle ilgili merak edilenler...

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yani sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yani sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz (100) sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130. 000 olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz (100) sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130. 000 olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İL VE GENEL YÜZDELİK DİLİM FARKI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dahil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

İL VE GENEL YÜZDELİK DİLİM FARKIMilli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dahil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM ESASTIR?

Tercih sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda okulların geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu yüzdelik dilimlere dikkat ederek okulların başarı seviyesini değerlendirmeli ve tercihlerine yön vermelidir.

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM ESASTIR?Tercih sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda okulların geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu yüzdelik dilimlere dikkat ederek okulların başarı seviyesini değerlendirmeli ve tercihlerine yön vermelidir.
Başlıklar :LGSLgs Yüzdelik DilimLGS yüzdelik dilimleri
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