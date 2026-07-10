LGS sınav sonuçları 2026 meb.gov.tr! EBA öğrenci girişi ile LGS sonuçları sorgulama ekranı!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında düzenlenen merkezi sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sınava katılan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, şimdi emeklerinin karşılığını öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Sonuç ekranında adaylar merkezi sınav puanlarının yanı sıra Türkiye geneli ve il bazındaki yüzdelik dilim bilgilerine de ulaşabilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler için yeni ve kritik bir süreç de başlamış oldu. Tercih döneminde puanlardan çok yüzdelik dilimlerin belirleyici olması nedeniyle adaylar, tercih kılavuzu ve lise kontenjanlarını dikkatle inceleyerek tercih listelerini oluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı tercih takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek işlemler, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olacak.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. Merkezi sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının erişime açtığı sonuç ekranı üzerinden puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebiliyor. Sonuç ekranında merkezi sınav puanı, Türkiye geneli yüzdelik dilimi, il yüzdelik dilimi ve sınav performansına ilişkin detaylar yer alırken, öğrenciler bu verileri kullanarak tercih dönemine hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak tercih sürecinde açıklanacak boş kontenjanlar, okul başarı sıralamaları ve tercih kılavuzu büyük önem taşıyacak. Öğrenciler, hedefledikleri liselere yerleşebilmek için yüzdelik dilimlerine uygun okulları belirleyerek tercihlerini tamamlayacak.
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da bugün yayımlanacak olup tercih süreci kısa bir zaman sonra başlatılacak.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.
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